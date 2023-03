Alluvione del 15 settembre, il vicecommissario Stefano Babini rassicura Comuni, imprese e cittadini: “Siamo qui per sistemare tutto. Se qualcuno vede i soldi che arrivano un po' in ritardo, stia tranquillo: arrivano. Stiamo lavorando perché non si ripeta quello che è successo". La struttura commissariale al lavoro per la messa in sicurezza del territorio.