La nuova vita dell'ex caserma Stamura, dentro il Parco del Cardeto di Ancona, inizia da queste firme in calce al protocollo d'intesa siglato dall'Agenzia del Demanio, il Comune e il Ministero della Cultura. Tra le pagine è strutturato l'accordo per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area di via del Faro da 16 mila e 600 metri quadrati. Tra i ruderi di oggi sorgeranno i nuovi uffici dell'Archivio di Stato per un investimento complessivo da 20 milioni di euro