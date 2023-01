41 gare di appalto per un valore totale a base d'asta di 58 milioni di euro di cui 8 finanziate dai fondi PNRR, per un valore di 39 milioni di euro.

Sono i numeri dei prossimi cantieri che si apriranno ad Ancona quest'anno snocciolati punto per punto in conferenza stampa al Comune dorico. I lavori affidati nel 2022 abbracciano vari campi di intervento dalla rigenerazione urbana, alle infrastrutture, alle scuole, all'efficientamento energetico, al miglioramento sismico, agli impianti sportivi solo per citarne alcuni. Dei 39milioni di euro stanziati dal PNRR, la maggior parte 34,7 fanno capo a un'unica procedura, divisa in 12 lotti, per cui è prevista l'apertura delle buste martedì 31 gennaio.