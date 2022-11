Carenza di personale ed eccessivo ricorso alle cooperative in Pronto Soccorso. Continua a battersi il Comitato per la difesa dell'ospedale di Senigallia, che ha organizzato per oggi e domani una raccolta firme per una petizione da presentare alla regione.

Nelle prossime settimane previsto anche un tavolo di confronto con l'assessore Saltamartini.