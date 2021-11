E’ una donna che lavora nel porto di Ortona dal 1986. Enrica Di Sipio, doganalista dell’agenzia marittima Fiore srl, racconta la sua esperienza in un ambito produttivo a prevalenza maschile. La professionalità e la determinazione delle donne, dice, con l’applicazione del modello europeo anche al nostro Paese, consentirà di abbattere quelle barriere che rappresentano ancora oggi la differenza.

Enrica Di Sipio è una delle dieci donne che ci hanno parlato della loro vita lavorativa e professionale nelle comunità portuali per il progetto #Ondafemminile con cui l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al Patto per la parità di genere, promosso da #Assoporti, per dare voce alle donne che lavorano nei porti, parlando con loro della questione di genere, per ascoltare suggerimenti e idee per promuovere una parità concreta fra banchine e navi.

In onda su ètv Marche ed ètv Abruzzo oltre che sulla nostra pagina Facebook e di ètvMarche.