Condannato a 11 anni e 4 mesi dal Tribunale per i minorenni di Ancona per omicidio il 17enne di origini rumene che nella prima serata del 15 gennaio 2021 ha accoltellato a morte Franco Lettieri in pieno centro ad Ascoli Piceno. Per l’omicidio dell’uomo 56 anni originario di Salerno , ex collaboratore di giustizia, è imputato anche lo zio 57enne del giovane, Petre Lambru.