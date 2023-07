In tre anni i dati relativi ai disturbi alimentari sono più che raddoppiati, soprattutto tra i giovanissimi. Nel 2019 i casi intercettati erano stati 680.569, nel 2022 oltre 1.450.000. La pandemia ha dato il colpo di grazia ad un'epidemia in corso, con una forte diminuzione dell'età di insorgenza dei sintomi. Si terrà domani, giovedì 27 luglio, un evento di beneficienza organizzato dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche in collaborazione con il comando militare regionale dell'Esercito a sostegno del progetto 'Non solo farfalla' attivato dalla Fondazione Ospedale Salesi per contrastare questa tendenza. Appuntamento alle 19.30 al chiostro della chiesa di San Francesco di Ancona.