"Non mi candido", annuncia il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Lo stesso avevano già fatto Fioravanti (Ascoli) e Calcinaro (Fermo). Ricci (Pesaro) non chiude le porte. In Regione il rischio che la Giunta si smembri: in corsa alle prossime elezioni politiche del 25 settembre ci sarebbero gli assessori Carloni, Castelli e Latini