ANCONA – Domenica al voto per i ballottaggi in 5 comuni delle Marche. Alle ore 12 affluenza è stata complessivamente al 14,75% contro il 15,71% del primo turno. Le urne si sono aperte alle 7 e chiuderanno alle 23 con lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Nelle Marche al voto per il ballottaggio ci sono cinque comuni: Civitanova Marche, Corridonia e Tolentino (Macerata), Jesi (Ancona) e Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Nello specifico l’affluenza alle 12 per la votazione in provincia di Ancona è del 15,70% (17,02% al primo turno), per la votazione in provincia di Fermo del 14,37% (15,18%) e per i tre comuni al voto in provincia di Macerata al 14,38% (15,19%).

Vi ricordiamo che a partire dalle 23 stasera saremo in diretta sul canale 12 con collegamenti e aggiornamenti per vivere insieme lo scrutinio e conoscere insieme i sindaci eletti delle città al voto.