Oltre 200 tra pescatori e armatori provenienti da Marche e Abruzzo, si sono dati appuntamento al Mandracchio di Ancona per protestare contro il caro gasolio. Slogan e cartelloni per denunciare la situazione insostenibile nella quale si trova il mondo della pesca.

Dal 23 maggio i pescherecci sono fermi in tutto l'adriatico, il settore è al collasso e senza un intervento immediato, dicono i pescatori, è destinato a scomparire, col il pesce che sarà soppiantato, come già sta avvenendo, dal pescato di importazione.

Dal Mandracchio i manifestanti si sono mossi verso via Mattei occupando la strada e bloccando il traffico. Nel pomeriggio una delegazione dei manifestanti èì stata ricevuta da Prefetto, nella speranza che qualcosa si muova in sede governativa, altrimenti, dicono sarà la fine. Occorre agire subito sul costo del gasolio, come èavvenuto in altri paesi, spagna e francia ad esmpio, e non limitarsi a promettere sgravi fiscali che non si sa neppure quando arriveranno.VIDEO