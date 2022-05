Concessioni balneari gli indennizzi per i concessionari che non dovessero vincere la gara ci saranno, ma quanto e come si valuteranno sono i nodi ancora da sciogliere. È il riassunto in estrema sintesi dell'ultima decisione presa in merito al ddl concorrenza in particolare l'articolo 2 che riguarda «l' efficacia delle concessioni demaniali». I criteri saranno decisi tramite decreti delegati dal Governo entro sei mesi dettagliando i riferimenti ad eventuali valore dei beni, avviamento commerciale, perizie, scritture contabili. Una soluzione che di fatto però non soddisfa il settore che si ritrova ancora una volta senza una risposta definitiva.