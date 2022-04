Basta panico per la movida è il messaggio del questore di Ancona Cesare Capocasa. Una riposta che non vuole negare i fenomeni di vandalismo che ancora si verificano ma ridimensionarli alla luce di un fenomeno che lui stesso giudica in calo.

Di fatto nel week end appena trascorso allungato dal ponte del 25 aprile non sono mancati episodi di violenza e vandalismo tra i giovanissimi. Dal 28enne aggredito nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 3 da un gruppo di ragazzi che lo hanno colpito alla testa con una bottiglia all'effrazione nel Consultorio familiare in via della Catena, nel cuore del centro storico, ad opera di un gruppo di giovani tra i 15 e i 18 anni.