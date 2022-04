Marino Fabiani, storico imprenditore calzaturiero, si collega dalla Russia dove si trova in questo momento con una trentina di aziende marchigiane, al salone Obuv. Superati i problemi logistici e di pagamento, come ad esempio quello dell’albergo con un bonifico, prova a creare accordi commerciali, mostrando la sua collezione in un mercato incerto. Soprattutto per i pagamenti che dovrebbe poi ricevere dai buyer russi.