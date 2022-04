E’ diventato virale in breve tempo il video appello dei genitori dei bambini cardiopatici, raccolti nell’associazione “Un battito d’ali” onlus. A slittare fino al 2024, secondo la denuncia via social, i controlli per i piccoli pazienti in cura e le nuove diagnosi.

In programma per lunedì 2 maggio alle 15.30 un presidio del Comitato di genitori sotto i palazzi della Regione, in concomitanza con l’incontro tra giunta regionale, vertici ospedalieri e comitati.

Servizio di Lucio Cristino.