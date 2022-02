"Marche Land of Excellence", il senso di questa settimana marchigiana all'expo di Dubai si riassume tutto nello slogan scelto dalla nostra regione per farsi conoscere. A spiegarlo l'Assessore alle Attività Produttive Mirco Carloni a capo della rappresentanza istituzionale marchigiana.



Ieri in mattinata incontro con la delegazione di Confartigianato, 40 gli imprenditori marchigiani presenti, e la Camera di Commercio italiana per gli emirati, nel pomeriggio spazio per beauty, moda, gioielli e food, sempre sotto il segno del made in Marche.

Oggi spazio agli eventi con spettacoli e degustazione di prodotti tipici. Importante anche la presentazione del workshop da parte degli studenti dell'università politecnica delle marche e in collaborazione con i colleghi dell'American University dedicato alla creazione di nuove comunità agricole proprio a Dubai. Marche dunque "land of excellence", terra di eccellenza, anche di cervelli.