Chiudere la raffineria e riconvertire il sito: l’incendio all'Api di Falconara di giovedì 24 febbraio, con colonna di fumo visibile per chilometri, riaccende la richiesta portata avanti da anni da comitati, associazioni, e una parte dei cittadini.

Incuranti di pioggia e freddo si sono ritrovati in piazza del Municipio per un sit in di protesta.

Al centro la difficile convivenza del petrolchimico con il territorio falconarese…

Servizio di Lucio Cristino.

La nota di Arpam Marche dopo l'incendio: "Nessuna emissione anomala"

– Per il PM10 e il PM2,5, rilevati come valori medi giornalieri, sono stati osservati livelli di concentrazione decisamente inferiori ai valori limite previsti dalla normativa, fissati rispettivamente a 40 µg/m3 e 25 µg/m3 come media annuale

– I livelli di concentrazione di benzene sono rimasti sostanzialmente invariati nei periodi temporali scelti a riferimento, rimanendo decisamente sotto la soglia del valore limite previsto dalla normativa, fissato a 5 µg/m3 come media annuale

– Il biossido di Azoto (NO2) e il biossido di Zolfo (SO2) hanno evidenziato il medesimo trend degli altri inquinanti con concentrazioni medie di riferimento significativamente inferiori ai valori limite previsti dalla normativa (rispettivamente 200 µg/m3 e 350 µg/m3, come limite medio orario)

-L’idrogeno solforato (H2S) e gli Idrocarburi Non Metanici (NMHC) hanno mostrato un rientro nei valori normali relativamente al periodo e all’area nella fascia successiva alle ore 12:00-14:00, quando i valori registrati risultano del tutto confrontabili con i livelli medi registrati sul sito di Falconara nel corso degli anni. È utile precisare che per tali sostanze non è previsto un limite di qualità dell’aria definito dalla normativa; in generale, in mancanza di riferimenti normativi, è prassi consolidata, a livello nazionale ed internazionale, far riferimento a valori guida indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, nel caso dell’H2S, prevedono un valore guida mediato su un periodo temporale di 24 ore pari a 150 µg/m3.