Si lavora senza sosta al pronto soccorso di Fermo. Dopo l'ondata del week end, sono ancora 16 i pazienti positivi al covid nel reparto d'emergenza dell'ospedale Murri, ma non si tratta di nuovi accessi, anzi fortunatamente la situazione ora si sta calmando. I reparti sono tutti saturi e i pazienti vengono lasciati per giorni al Pronto Soccorso, pazienti che per altro non vengono poi conteggiati sotto la voce ricoveri nel bollettino emesso dalla Regione Marche perchè appunto non ricoverati, non ancora.

La realtà è che mancano i posti letto, sia a Malattie Infettive sia in Terapia Intensiva anche perchè le degenze sono lunghe. E se qualche mese fa arrivavano in pronto soccorso anche soggetti vaccinati, magari vaccinati da molti mesi, "oggi – spiega Valentino – sono quasi tutti non vaccinati e peggio ancora arrivano lì quando già è tardi, magari quando già non riescono più a respirare".

Servizio di Laura Meda