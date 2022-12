Povertà in aumento nel nostro territorio così come in tutto il resto del Paese. Lo rivela l'ultimo rapporto Caritas che lancia anche l'allarme sul fenomeno della povertà intergenerazionale: la povertà purtroppo si eredita. Sentiamo il direttore della Caritas di Ancona Osimo Simone Breccia.

Un milione e 960mila famiglie in Italia vivono oggi in povertà assoluta, sono il 9,4% della popolazione italiana, pari a 5,6 milioni, di questi 1,4 milioni sono bambini. E' quanto emerge dal recente rapporto della Caritas su povertà ed esclusione sociale in Italia nel 2021.

Povertà in aumento dunque e non solo stranieri e disoccupati, le nuove povertà sono anche quelle generazionali, il rischio di rimanere intrappolati in situazioni di vulnerabilità economica, per chi proviene da un contesto familiare di fragilità è di fatto molto alto: secondo la Caritas, il 59% di coloro che cerca aiuto nei loro centri proviene da una situazione di povertà intergenerazionale.

E sul nostro territorio com'è la situazione? Lo spiega il direttore della Caritas di Ancona Osimo Simone Breccia.