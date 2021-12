E’ una canzone allegra nel ritmo ma con un messaggio importante quello che Wanny Daniel, cantautore congolese da tempo in Italia e nelle Marche dove ha costruito la sua famiglia, vuole trasmettere a tutti. Dalle difficoltà soprattutto per i giovani e i bambini del loro paese di origine a quelle delle periferie delle grandi città. Una canzone uscita nel giorno della Vigilia per far riflettere: Natale non è uguale per tutti.