Ci sono bambini, intere famiglie. Anche nella mattina di Natale davanti allo stabilimento Caterpillar a Jesi gli operai in presidio. C’è il senso di unione in una lotta comune per quello che dovrebbe essere un diritto: il lavoro. Boccone amaro però quel panino da mangiare al freddo il 25 dicembre con un senso di angoscia e incertezza dopo l’annuncio da parte della multinazionale della volontà di chiudere lo stabilimento e lasciare quindi in mezzo alla strada 270 famiglie dal prossimo febbraio. Questa è solo l’ultima vertenza che si apre nelle Marche in un anno nero di battaglie e ipotesi di delocalizzazioni all’estero.