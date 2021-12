Nel giorno di Natale si collega da Marsiglia, in Francia, Daniele Panarella, anconetano, 32 anni, una laurea in fisica e una specializzazione in astrofisica. Viaggia ormai da 4 mesi con la sua compagna fedele: una bicicletta. Pochi spicci in tasca e un obiettivo: raggiungere Capo Nord, girando tutta Europa per un totale di 17 mila chilometri. Un’impresa per sostenere una raccolta fondi per Emergency.

https://www.gofundme.com/f/bike-with-me-around-europe-to-nordkapp?qid=128211656f9d0aa5e89eb4b80b190485&fbclid=IwAR2W4flVH52ItBvK3uSwYJ-fWW9YmsrP9zlW5thSjLoXlJ-9pY1n9SsouoE