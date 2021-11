Salvaguardare il Natale dal boom dei contagi moltiplicando i controlli sul Green pass. La prima mossa del Governo è quella di affidare ai Prefetti la costruzione di ‘Piani d’azione’ che andranno disegnati in base ai territori e in breve tempo i Comitati provinciali dovranno essere riuniti entro tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del nuovo decreto e adottare le misure stabilite in quella sede entro cinque giorni