Il primo giorno di scuola, con questa metafora il neo assessore Goffredo Brandoni racconta l'emozione per la sua prima seduta in consiglio regionale come nuovo membro della giunta Acquaroli. Oggi l'assemblea ha preso atto ufficialmente delle dimissioni dei tre componenti dell'Esecutivo regionale dimissionari, perché eletti in Parlamento e del subentro dei nuovi assessori. Oltre al passaggio di due consiglieri da supplenti a effettivi e l'ingresso di tre nuove componenti dell'Assemblea regionale dovuti sempre all'uscita di altrettanti neo parlamentari.