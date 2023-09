Luis Ángel Maté, ovvero la lince verso il nido dell’Aquila, Filottrano. Una pedalata di 250 km, con partenza da Bologna per onorare Michele Scarponi, nel giorno del suo compleanno 25 settembre. Domenica nel pomeriggio l’arrivo in piazza Mazzini insieme ai ciclisti del gruppo Michele Scarponi che hanno tirato la lince accompagnandolo da Jesi. Una pedalata dietro l’altra per la sicurezza stradale e per la Fondazione Michele Scarponi, nata dopo la morte del campione, vittima di un incidente nel 2017.