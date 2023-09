Le mura storiche si rifanno il look. L'assessore regionale ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli: “4 milioni di euro per le mura di 11 comuni, che salgono a 6,2 con la compartecipazione degli Enti. Per la prima volta la Regione Marche stanzia risorse per valorizzare un simbolo d’identità e sottrarre ad un destino di degrado questi ‘capolavori di pietra’”.