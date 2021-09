Oggi 25 settembre è data di mobilitazione globale lanciata dell’associazione Rawa, da decenni attiva in Afghanistan. “Arrabbiatevi, gridate e protestate. Gli occhi del mondo sono puntati sull’Afghanistan”: questo è l’appello lanciato dalle donne e per le donne. E’ stato raccolto da Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne che opera ad Ancona. In queste ore le notizie che stanno arrivando dall’Afghanistan sono sconvolgenti:”I talebani hanno “impiccato” un cadavere a una gru nella piazza principale della città di Herat. Lo ha riferito un testimone all’Associated Press, mentre sul web girano alcuni video” (ndr: fonte da La Repubblica). Negli studi di E’tv Marche tre cittadini afgani da tempo nelle Marche che vivono momenti di angoscia per i loro parenti, Donatella Linguiti, presidente di Amad e Pierfrancesco Curzi, giornalista e scrittore.