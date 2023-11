Un ponte commerciale tra Marche e Cina, grazie al rinnovato gemellaggio tra Pesaro e Qinhuangdao. Da un lato, la Capitale italiana della cultura 2024. Dall'altro, la città asiatica da 3 milioni di abitanti, in costante espansione e che sta fortemente investendo in turismo, ricerca e welfare, green e sostenibilità. Stamattina una delegazione cinese è stata ricevuta in Comune per corroborare un legame antico e affascinante. L'operazione tra le due amministrazioni è stata sostenuta da Cna Marche e Cna Toscana.