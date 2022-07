Si allungano i tempi del terzo processo per i fatti della Lanterna Azzurra di Corinaldo che vede imputati i membri della commissione di pubblico spettacolo. In aula il Gup ha disposto il rinvio dell'udienza al prossimo 28 ottobre per un errore procedurale legato alla costituzione della magic srl, la società di gestione della discoteca per cui andrà fissata una nuova udienza preliminare.

Una volta corretta la procedura la posizione della società si riunirà a quella degli altri 9 imputati in tempo per il 28 ottobre. All'annuncio del rinvio la Procura in aula ha sottolineato l'esigenza di procedere speditamente con i lavori esprimendo il timore che alcuni reati di natura colposa possano finire in prescrizione. Gli imputati devono rispondere a vario titolo delle accuse di omicidio colposo, lesioni, disastro colposo, falso e apertura abusiva del locale.

Rinviato al prossimo 28 ottobre anche lo scioglimento della riserva sulla richiesta avanzata dalle difese di nullità delle perizie disposte della procura sulla sicurezza all'interno del locale, dove l'8 dicembre 2018 morirono sei persone. Le difese attendono anche risposta sulle liste dei testimoni presentate. Si tratta di 1300 persone che gli avvocati degli imputati chiedono di poter ascoltare in aula. Numero che verrà ridimensionato nella prossima udienza di ottobre dal gup quando deciderà chi dovrà essere ascoltato.