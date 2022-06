Quella di “Pupun” come Festival è stata un’esperienza vincente, tra appuntamenti e spettacoli, ma andando oltre può rappresentare un modello, anche da studiare e analizzare per rafforzare la simbiosi tra comunità e borghi e valorizzare gli stessi. E’ stato questo l’obiettivo del convegno alla Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno: un focus per allargare lo sguardo dalla rigenerazione dei borghi delle aree interne e del post sisma 2016. L’economia turistica e le imprese culturali possono fornire un contributo fondamentale al rilancio, specie se i luoghi e persone si mettono in rete.