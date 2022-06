Cresce l'attesa per l'arrivo di Vasco ad Ancona. Gli irriducibili del Blasco dormono in tenda di fronte allo stadio con in tasca un biglietto Prato Gold per un posto in prima fila.

E in queste ore in città è caccia alla rockstar. Vasco infatti è arrivato in zona, la sua band ha pranzato in centro ad Ancona, di fronte al porto, mentre sembra che il Blasco si stia rilassando in un hotel di Portonovo, top secret però sulla località esatta.

Intanto arrivano le news sul concerto di domani. Ad Ancona sarà Raffi, giovane cantante pesarese, a fare da apripista al concerto della rockstar di Zocca. Come già avvenuto al concerto del 'Blasco' a Bari il 22 giugno scorso, la 23enne Raffi (Raffaella Pierattoni) aprirà la serata insieme alla sua band, eseguendo cinque brani.

Servizio di Laura Meda