Una panchina in blu per non dimenticare i bambini scomparsi. E' stata inaugurata questa mattina a Sassoferrato in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi, con la partecipazione dei ragazzi delle scuole superiori della città.

Minori scomparsi o anche sottratti, emblematico il caso di Emilio Vincioni, cittadino di sassoferrato, che lotta da 7 anni per riavere indietro la sua piccola, portata via, prima ancora di nascere. dalla moglie greca

E proprio la vicenda di Emilio ha spinto il comune a ricordare questa giornata con un convegno dedicato al tema e ad inaugurare anche a Sassoferrato il registro della bigenitorialità.