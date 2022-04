Dopo due anni di pandemia il 25 aprile torna finalmente a riempire le piazze e a essere quella festa di popolo che è sempre stata nel celebrare il ricordo della liberazione del paese dal nazifascismo. Tante la manifestazioni organizzate nelle Marche, il presidente della Regione Francesco Acquaroli era a Macerata, mentre ad Ancona come da tradizione al monumento ai caduti al Passetto si è svolta la cerimonia di resa agli onori per chi è morto combattendo per la resistenza con la deposizione da parte delle autorità civili e militari delle corone d'alloro. Una ricorrenza che quest'anno assume un valore duplice per quanto sta accadendo in Ucraina.