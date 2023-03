In un gremito teatro La Fenice, Senigallia ha reso omaggio a chi ha contribuito alla ripresa della città durante e dopo l'alluvione del 15 settembre scorso. Stamattina un'emozionate celebrazione per ringraziare professionisti del soccorso, forze dell'ordine e volontari impegnati in prima linea per risollevare la comunità dal drammatico evento calamitoso, ma anche chi, a vario titolo, ha sostenuto una comunità che ha vissuto giorni di assoluta difficoltà. La commozione del sindaco Olivetti: "Era un evento doveroso, espriamo tutta la nostra gratitudine".