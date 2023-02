Domani il Partito Democratico rinnoverà le proprie segreterie. Per la guida dem nazionale si profila un testa a testa Bonaccini-Schlein, per la governance regionale sfida all'ultimo voto tra Michela Bellomaria, 41 anni, ex operaia ora operatrice sanitaria e vicesindaco di Cerreto d’Esi, e Chantal Bomprezzi, 32 anni, ricercatrice universitaria e consigliera di opposizione a Senigallia. Le due candidate ospiti di E'Tv Marche per gli ultimi appelli prima delle Primarie.