“Voglio tornare a casa mia”. Quella di una signora incontrata al villaggio delle casette a Norcia, in Umbria, è la richiesta di tutte le persone che hanno subito il terremoto del Centro Italia. Siamo al sesto anno. Il presidente della Repubblica Mattarella in visita a Norcia, fa il sopralluogo anche in alcuni cantieri simbolo, il palazzo comunale e la Basilica di San Benedetto. Accesa, pensando ai venti di guerra che investono Russia e Ucraina, è stata accesa la fiaccola della lampada del santo patrono d’Europa. Una fiamma di speranza anche per il centro Italia, la ricostruzione parte tra mille ostacoli, a causa della saturazione del mercato dell’edilizia.