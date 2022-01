Dopo l'esclusione all'ultimo minuto dalla legge di bilancio sembra finalmente arrivata la proroga dei mutui per aziende, privati cittadini ma anche per gli enti pubblici nei comuni del cratere del centro Italia. Questo grazie all'inserimento della proroga nel decreto Sostegni Ter sostenuto dall'Anci e dalle regioni interessate.

Un sospiro di sollievo dunque per cittadini e sindaci delle aree terremotate, anche se, spiega il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni, si tratta comunque di un provvedimento che non offre certezze sul lungo periodo, la proroga è solo fino al 31 dicembre 2022, due pesi e due misure rispetto invece a quello che era avvenuto in occasione del terremoto dell' Emilia.

Senza contare aggiunge il sindaco di Arquata Michele Franchi che in alcuni comuni, come appunto Arquata ma anche Visso o Castelsantangelo tre anni di proroga potrebbero decisamente non bastare.

Servizio di Laura Meda