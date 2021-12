"Non siamo un ospedale del terzo mondo". E' la risposta che arriva dai Direttori Ospedalieri di Marche Nord riuniti in un incontro aperto dopo le dichiarazioni del primario del pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro Umberto Gnudi sulle criticità che stanno coinvolgendo il settore dell'emergenza urgenza. Dichiarazioni da cui si era già dissociata la direzione sanitaria di Marche Nord, ma che seppur espresse in tono forte, per stessa ammissione dei medici un fondo di verità lo hanno.