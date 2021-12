Inaugurata la nuova sala emergenza del Pronto soccorso degli ospedali riuniti di Ancona con i posti che raddoppiano passando da tre a sei (cinque in sala e uno nell’anticamera della stessa). L'area è riservata al monitoraggio e trattamento di pazienti critici, che in base alla valutazione del triage devono essere trattati nel minor tempo possibile per gli elevati rischi legati della loro condizione. il nuovo spazio è stata dedicato al dottor Marco Esposito, in servizio presso il Pronto Soccorso dal 1989 al 2010, e venuto a mancare dopo un terribile incidente stradale.