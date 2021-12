Visitare la casa di Babbo Natale e vedere come prepara i regali? Non serve il Polar Express per viaggiare fino al Polo Nord. Basta scendere dal treno a Fermo per trovare la casa di Babbo Natale, allestita dalla Contrada Campolege nella Galleria di Viale Veneto. Una buona occasione per i bambini ritardatari per consegnare di persona le ultime letterine.

Servizio di Laura Meda