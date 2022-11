Cento borse di studio in più per la specializzazione in medicina generale per portare a 250 il contingente dei medici in formazione. È la soluzione prospettata dall'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini per cercare di arginare l'emorragia di medici che mancano nelle Marche.

Una situazione in netto peggioramento di anno in anno.

A settembre 2021 ne mancavano all’appello 98: un anno dopo 147. E la situazione non è destinata a migliorare visti i pensionamenti che nel 2022 saranno in tutto 59, nel 2023 saliranno a 77 e nel 2024 toccheranno il numero record di 107. Mentre le stime dicono che nel 2026 ¼ della popolazione marchigiana rischia di restare senza medico