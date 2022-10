Per ogni malato l'imperativo è guarire, ma per alcuni tipi di percorso la cura del corpo non basta serve anche quella dell'anima. Per le donne che hanno un tumore al seno l'assistenza psicologica rappresenta un aiuto fondamentale per affrontare una patologia che impatta a volte anche pesantemente sul fisico delle pazienti. Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sottoporsi a esami di screening è un passo fondamentale per sconfiggere queste patologie.