La Baia di Portonovo ad Ancona ancora più bella, dopo l’operazione di clean up sabato scorso che ha liberato questo angolo di paradiso di ben 62 chili di rifiuti: 45 di plastica e 17 di indifferenziato, grazie al progetto messo in campo da Arca Fondi SGR in collaborazione con BPER Banca e l’associazione Marevivo Onlus. Con le maglie blu di Arca Blue Leaders, armati di sacchi e guanti i volontari della squadra di clean up hanno ripulito il litorale da cicche di sigarette, cartacce e soprattutto la plastica, vero flagello per l’ecosistema marino.