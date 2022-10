Al termine della settimana che ha visto Senigallia e l'Istituto Alfredo Panzini ospitare la Conferenza annuale dell’Associazione europea delle scuole alberghiere (AEHT) e le competizioni degli allievi, il dirigente scolastico Alessandro Impoco non nasconde la soddisfazione per l'evento che ha portato in città 850 persone provenienti da 23 differenti nazioni. Una sfida vinta anche per la città colpita dall'alluvione che nonostante le difficoltà è riuscita ad accogliere i partecipanti.