20 ammonimenti per stalking, 4 provvedimenti per maltrattamenti e questi solo da parte della questura di Ancona: la violenza di genere è in aumento, ma proprio per questo occorre lavorare anche e soprattutto sulla parte psicologica delle vittime.

"Una stanza tutta per sé" serve proprio per iniziare questo percorso psicologico. Si trova con i suoi rinnovati spazi presso gli uffici della questura dorica.