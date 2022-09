Continuano senza sosta le ricerche, con i sub lungo i torrenti e via terra anche con le unità cinofile,dal cielo elicotteri e droni. Manca ancora Brunella Chiù, 56 anni. La donna aveva preso l’auto con la figlia Noemi, di 17 anni, per sfuggire alla piena nella loro abitazione di Barbara. Ma la piena le ha travolte inesorabilmente nella serata del 15 settembre. Il corpo della ragazza era stato trovato nella serata del giorno dopo. In campo i Carabinieri di Senigallia, diretti dalla capitana Francesca Romana Ruberto, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza.