Sembra quasi un percorso a ostacoli il tragitto descritto da Maurizio Caimmi titolare di una tabaccheria in via della loggia ad Ancona. Una gimkana resa necessaria dai lavori di riqualificazione del manto stradale della via che si sarebbero dovuti concludere a metà novembre ma che ora rischiano di allungarsi a causa delle condizioni in cui versano la rete fognaria ed elettrica su cui stanno lavorando VivaServizi e Edma Reti Gas.