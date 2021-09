“Chiedo di attenzionare Governo e Farnesina per interessarsi del mio caso in Grecia”. Il caso di Emilio Vincioni di Sassoferrato che dal 2016 ha cominciato la battaglia per il rimpatrio della figlia, oggi di 4 anni, portata al di là dell’Adriatico dall’ex moglie. Il gruppo dei Civici Marche ha pronta una mozione da presentare in consiglio regionale