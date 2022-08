Ieri l'avvio di fuoco per la campagna elettorale nelle Marche con il bagno di folla di Giorgia Meloni in piazza Roma e la presentazione dei candidati della Lega con Matteo Salvini a Pesaro in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Tre assessori della giunta regionale in corsa e con buone prospettive di essere eletti.