Secondo Massimiliano è stata proprio la piccola Marisol a salvare mamma e papà. Alle 3,36 di 5 anni fa la scossa li sorprende mentre dormono nella casa di famiglia dove trascorrere le estati ad Arquata capoluogo. I due ragazzi si buttano sulla piccina che dorme nel lettone in mezzo a loro, poi crolla tutto. La coppia resta ferita ma Marisol, appena 18 mesi, non ce la fa. E’ la vittima più piccina delle 51 di Arquata del Tronto. Gran parte dei lutti nella frazione di Pescara del Tronto. Che ora appare come una Pompei d’Appennino, sventrata. Nella parte più alta c’è il parco dove le foto stampate sulle maglie ritraggono volti di ogni età. Come ogni anno, la notte scorsa alle 3,36 al rintocco della campana ha scandito i nomi di tutte le vittime, lì in quell’area verde dove vennero ricomposte le salme che il 24 agosto 2016 recuperarono sotto le macerie i vigili del fuoco. Dopo cinque anni la ricostruzione è partita: per i borghi più colpiti questa è la fase progettuale. Evitare gli errori del passato, dice il nonno di Marisol.