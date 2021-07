ANCONA – Al megafono Carlo Negri, ingegnere anconetano e ormai “youtuber” di un certo seguito, come dimostra anche la piazza di Ancona. Diverse centinaia di persone all’ombra della statua di Cavour e poi in corteo su Corso Garibaldi per la manifestazione contro quelli che vengono definiti passaporto schiavitù, obblighi vaccinali, truffa Covid e additrittura dittatura. Cortei che si sono formati anche a Macerata e in diverse città italiane.